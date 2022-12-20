«Калашников» изучил серийный выпуск автоматов под калибр патронов НАТО

Вместе с тем отечественные специалисты также освоили массовое производство АК-15 с патроном калибра 7,62 х 39 мм. При этом в компании заявили, что работы ведутся «в интересах различных заказчиков».

Стоит отметить, что обе модели (и АК-15, и АК-19) в качестве основы используют автомат АК-12, выпускаемый ещё с 2018 года. Свежие модификации оружия отличаются от предыдущих поколений повышенной точностью и кучностью стрельбы. Не менее важной является и улучшенная эргономика.

Напомним, что ранее, в сентябре, глава «Калашников» Алан Лушников рассказал, что ряд зарубежных партнёров уже заинтересовались автоматом АК-19. Представлена новинка была в рамках форума «Армия-2020».