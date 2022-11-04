«Калашников» может увеличить калибр своих автоматов

18:46, 04 ноября 2022
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«Калашников» может увеличить калибр своих автоматовТакую возможность допустил президент концерна
Президент концерна «Калашников» Алан Лушников допустил увеличение калибра российских автоматов.
С 5,45 мм калибр может быть увеличен, поскольку на сегодняшний день необходимы «совершенно другие решения по индивидуальной защите». Лушников отметил, что эти работы обязательно будут проводиться в рамках разработки новой экипировки военнослужащего третьего поколения «Легионер».
В рамках этой работы в России может появиться стрелковый комплекс с новым калибром.