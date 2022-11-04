«Калашников» может увеличить калибр своих автоматов

С 5,45 мм калибр может быть увеличен, поскольку на сегодняшний день необходимы «совершенно другие решения по индивидуальной защите». Лушников отметил, что эти работы обязательно будут проводиться в рамках разработки новой экипировки военнослужащего третьего поколения «Легионер».

В рамках этой работы в России может появиться стрелковый комплекс с новым калибром.