«Калашников» начал поставки новейшего пистолета-пулемёта

16:44, 21 февраля 2023
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«Калашников» начал поставки новейшего пистолета-пулемётаОб этом рассказал глава компании
Президент концерна «Калашников» Алан Лушников на выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в ОАЭ сообщил, что компания начала серийное производство и поставки «в интересах заказчика» новейшего пистолета-пулемёта ППК-20.
Фото: Kalashnikovgroup.ru
Оружие оснащено диоптрическим прицелом с прицельной дальностью до 200 метров. Пистолет-пулемёт получил ударно-спусковой механизм с двухсторонним переводчиком-предохранителем. Есть возможность вести огонь как в одиночном, так и автоматическом режимах с использованием прибора малошумной и беспламенной стрельбы.
Ещё одной особенностью ППК-20 является телескопический приклад из ударопрочного полимерного материала.