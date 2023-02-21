«Калашников» начал поставки новейшего пистолета-пулемёта

Оружие оснащено диоптрическим прицелом с прицельной дальностью до 200 метров. Пистолет-пулемёт получил ударно-спусковой механизм с двухсторонним переводчиком-предохранителем. Есть возможность вести огонь как в одиночном, так и автоматическом режимах с использованием прибора малошумной и беспламенной стрельбы.

Ещё одной особенностью ППК-20 является телескопический приклад из ударопрочного полимерного материала.