«Калашников» начал поставлять в армию ударные дроны

22:39, 02 ноября 2022
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«Калашников» начал поставлять в армию ударные дроныОб этом сообщил президент концерна
Президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что предприятие начало поставлять в войска новые беспилотники.
По его словам, концерн поставляет в армию ударные и разведывательные дроны. Какие-то изделия уже являются серийными, а серийное производство других дронов начнётся в 2023 году.
«Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения — как разведывательные, так и ударные», — рассказал Лушников.