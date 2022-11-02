«Калашников» начал поставлять в армию ударные дроны

По его словам, концерн поставляет в армию ударные и разведывательные дроны. Какие-то изделия уже являются серийными, а серийное производство других дронов начнётся в 2023 году.

«Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения — как разведывательные, так и ударные», — рассказал Лушников.