«Калашников» начнёт выпускать дроны-камикадзе

В рамках беседы они выяснили, что концерн планирует заняться разработкой барражирующих боеприпасов, а также разведывательных беспилотников. Найдётся место и моделям-камикадзе.

Будущее военных действий, скорее всего, будет связано с противоборством систем, в которых используются физические, цифровые и радиоэлектронные средства борьбы. В этой связи мы, в свою очередь, считаем, что должны развивать нишу, которую уже заняли в тактическом звене: барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники. Алан Лушников

Вместе с тем он также добавил, что управляемые ракеты модели «Вихрь» имеют «колоссальные перспективы». И хоть подробностей о проекте президент предприятия пока не раскрыл, он всё же отметил, что концерн «занимается этим плотно и серьёзно».