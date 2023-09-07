«Калашников» обеспечил более 100 тыс солдатов новейшей зимней военной формой

Эта одежда входит в состав нового всесезонного комплекта полевого обмундирования, известного как ВКПО 3.0.

Состав зимних комплектов весьма разнообразен: от нательного флисового белья до утеплённого костюма, шапки и зимнего шарфа.

Особенностью новой формы является использование многослойных материалов, которые обеспечивают комфортную температуру в различных погодных условиях и при разной степени активности.

Комплекты разработаны с учётом последних технологических достижений и обладают повышенной эргономикой. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с профильными специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.