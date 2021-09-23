«Калашников» объяснил критику АК-12 нежеланием военных изучать новшества

Наука и технологии
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«Калашников» объяснил критику АК-12 нежеланием военных изучать новшестваПосле изменения конструкции, автомат стали критиковать
Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал, почему после введения в эксплуатацию автоматов АК-12 в адрес новинки посыпалось много критики.
Специалист объяснил, что в первую очередь это связано с новыми элементами в конструкции АК-12. Он несколько отличается от предшественников, использованию которых уже не нужно обучать личный состав в силу привычки и устоявшихся традиций.
Отмечается, что автомат был создан строго по тактико-техническому заданию: конструкция была изменена для улучшения эргономики и кучности стрельбы, что и вызвало критику. По словам Уржумцева, новые элементы конструкции требуют изучать автомат заново.