«Калашников» объяснил критику АК-12 нежеланием военных изучать новшества

Специалист объяснил, что в первую очередь это связано с новыми элементами в конструкции АК-12. Он несколько отличается от предшественников, использованию которых уже не нужно обучать личный состав в силу привычки и устоявшихся традиций.

Отмечается, что автомат был создан строго по тактико-техническому заданию: конструкция была изменена для улучшения эргономики и кучности стрельбы, что и вызвало критику. По словам Уржумцева, новые элементы конструкции требуют изучать автомат заново.