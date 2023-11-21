«Калашников» поставил армии России управляемые ракеты «Вихрь-1» раньше времени

Ракеты «Вихрь-1», разработанные Тульским конструкторским бюро приборостроения в конце 80-х годов, начали массово закупаться только после 2013 года.

Они предназначены для поражения бронированной техники, включая технику с активной броней, а также воздушных целей, движущихся со скоростью до 800 км/ч. Ракеты могут запускаться с высоты до 4000 метров и имеют максимальную дальность стрельбы в 10 км.

Изначально ракеты «Вихрь-М» были предназначены исключительно для вертолетов Су-25 и Ка-52, но в настоящее время ведутся работы по адаптации комплекса к вертолетам Ми-28НЭ и Ми-35П, а также к беспилотным летательным аппаратам «Орион-Э».

Президент компании «Калашников» Алан Лушников подчеркнул, что обязательства по гособоронзаказу этого года выполнены успешно, и работа по совершенствованию ракеты продолжается, включая улучшение дальности и боевой части.