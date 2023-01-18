«Калашников» поставил Минобороны новейшие пистолеты «Удав»

Оружие разработано Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш). «Удав» создан в рамках одноимённой опытно-конструкторской работы. Государственные испытания пистолета завершились в 2018 году, после чего он был рекомендован к принятию на вооружение. Созданы общевойсковая версия пистолета в калибре 9х21 мм, а также версия под наиболее распространённый пистолетный патрон 9х19 мм.

Пистолеты поставлены в комплектации с комбинированными лазерными целеуказателями видимого или инфракрасного спектра, а также фонарём, которые крепятся на планку Пикатинни.

Отмечается, что при спецкомплектации, на «Удав» можно установить прибор для бесшумной стрельбы.

«В рамках гособоронзаказа концерн "Калашников" поставил Минобороны России очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72, разработанных в ходе ОКР "Удав" Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Калашников»)», — сообщила пресс-служба концерна.