«Калашников» поставил Минобороны самую большую партию патронов за последнее время

Это патрон с обыкновенным свинцовым сердечником, предназначенный для поражения живой силы противника, которая не имеет средств индивидуальной защиты.

«Это самая большая партия боеприпасов этого типа, произведённых на предприятии за последние годы», — сказано в сообщении пресс-службы концерна.