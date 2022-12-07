«Калашников» поставил Минобороны самую большую партию патронов за последнее время

19:29, 07 декабря 2022
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«Калашников» поставил Минобороны самую большую партию патронов за последнее времяЭто патроны с обыкновенным сердечником
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), который входит в структуру концерна «Калашников», поставил Министерству обороны России самую большую за последние годы партию патронов калибра 9х21 мм (индекс 7Н28). Об этом сообщила пресс-служба «Калашникова».
Фото: Kalashnikovgroup.ru
Это патрон с обыкновенным свинцовым сердечником, предназначенный для поражения живой силы противника, которая не имеет средств индивидуальной защиты.
«Это самая большая партия боеприпасов этого типа, произведённых на предприятии за последние годы», — сказано в сообщении пресс-службы концерна.