«Калашников» представил миниатюрный автомат, помещающийся в ранец

По данным ТАСС, соответствующее объявление было сделано в рамках международного военно-технического форума «Армия-2021». Там же стало известно, что «Калашников» изготовил партию опытных образцов малогабаритных автоматов АМ-17.

Представители концерна заявили, что новейшее вооружение достаточно лёгкое и компактное, чтобы его можно было использовать в ограниченном пространстве. А для его переноски будет достаточно обычного ранца пилота.

Напомним, что впервые малогабаритный автомат АМ-17 и его бесшумная модификация АМБ-17 впервые показали на форуме «Армия-2017». Отличительной особенностью «бесшумного» варианта является наличие интегрированного глушителя.