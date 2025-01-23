«Калашников» представил новейший беспилотник-камикадзе КУБ-2-Э

Опубликовано 23 января 2025, 08:141 мин.
«Калашников» представил новейший беспилотник-камикадзе КУБ-2-ЭЖдем подробностей на выставке в Абу-Даби
Концерн «Калашников» анонсировал новые барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) КУБ-2-Э малого и среднего классов.
Эти разработки впервые покажут на международной выставке вооружений IDEX 2025, которая пройдет в феврале в Абу-Даби.
Модель малого класса предназначена для уничтожения живой силы и небронированной техники, а средняя версия подходит для ударов по личному составу, базам БПЛА, вертолетным площадкам и легкобронированной технике.
Обе модели весят более 10 кг, оснащены оптико-электронными системами, позволяющими наводить боеприпасы на подвижные цели, и рассчитаны на эксплуатацию в широком диапазоне температур от -40°C до +50°C.
Они устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, задымлению, запыленности и радиоэлектронным помехам.
Проект был разработан по инициативе концерна «Калашников».