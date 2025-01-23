«Калашников» представил новейший беспилотник-камикадзе КУБ-2-Э

Эти разработки впервые покажут на международной выставке вооружений IDEX 2025, которая пройдет в феврале в Абу-Даби.

Модель малого класса предназначена для уничтожения живой силы и небронированной техники, а средняя версия подходит для ударов по личному составу, базам БПЛА, вертолетным площадкам и легкобронированной технике.

Обе модели весят более 10 кг, оснащены оптико-электронными системами, позволяющими наводить боеприпасы на подвижные цели, и рассчитаны на эксплуатацию в широком диапазоне температур от -40°C до +50°C.

Они устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, задымлению, запыленности и радиоэлектронным помехам.

Проект был разработан по инициативе концерна «Калашников».