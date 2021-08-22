«Калашников» представил пистолет-пулемёт для использования в кабине самолёта

Испытания проводились в лётно-испытательном центре Министерства обороны в Ахтубинске. ППК-20 сконструирован таким образом, чтобы лётчику было удобно размещать его в кабине самолёта, а также в катапультном кресле. Его длина со сложенным прикладом составляет 41 см.

Как отметил гендиректор концерна «Калашников» по спецпроектам Денис Фисенко, оружие прошло все необходимые испытания и может использоваться. При этом он отметил, что испытания продолжатся для оценки эффективности всех изменений в конструкции и обновлённых ТТХ.