«Калашников» представил пистолет-пулемёт для использования в кабине самолёта

Наука и технологии
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«Калашников» представил пистолет-пулемёт для использования в кабине самолётаНовинка прошла все испытания
На международном форуме «Армия 2021» всемирно известный концерн «Калашников» представил новинку — пистолет-пулемёт для военных лётчиков ППК-20.
Испытания проводились в лётно-испытательном центре Министерства обороны в Ахтубинске. ППК-20 сконструирован таким образом, чтобы лётчику было удобно размещать его в кабине самолёта, а также в катапультном кресле. Его длина со сложенным прикладом составляет 41 см.
Как отметил гендиректор концерна «Калашников» по спецпроектам Денис Фисенко, оружие прошло все необходимые испытания и может использоваться. При этом он отметил, что испытания продолжатся для оценки эффективности всех изменений в конструкции и обновлённых ТТХ.