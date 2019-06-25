“Калашников" представил свою первую крупнокалиберную снайперскую винтовку

По его словам, на данный момент основные характеристики СВ-18 не раскрываются из соображений безопасности. "Могу только сказать, что винтовка выполнена под российский крупнокалиберный патрон и патрон стандарта НАТО", - сообщил представитель концерна.

Напомним, что буквально сегодня генеральный директор концерна “Калашников”, Владимир Дмитриев, презентовал гражданский вариант своего новейшего автомата АК-12. Сделано это было в рамках презентации концерна в преддверии ежегодного форума “Армия-2019”. В конце 2018 года АК-12 был принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ.