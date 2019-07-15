«Калашников» продемонстрировал разработку АК-12

Пресс-служба группы компаний «Калашников» опубликовала интересный видеоролик, демонстрирующий, как был спроектирован автомат Калашникова нового поколения.

Отмечается, что автомат АК-12 полностью спроектирован с использованием цифровых технологий. Его «электронный макет» соответствует всем физическим компонентам.

Проектирование АК-12 начинается с разработки «контрольной структуры» изделия, которая обеспечивает организацию параллельного проектирования и служит исходными данными для 3D-проектирования. При разработке «контрольной структуры» формируется статический вид компоновки изделия и проверяется кинематика основных подвижных элементов.

Сборка всего изделия автоматически формируется по мере готовности составных компонентов. Далее проводится анализ пересечений в геометрии, динамики работы изделия, а также анализ размерных цепей на собираемость.

Автомат АК-12 принят на вооружение Минобороны России, он постепенно заменит АК-74. Оружие было разработано в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения бойцов Вооруженных Сил России. Длина со сложенным прикладом: 690 мм. Длина ствола: 415 мм. Вес с пустым магазином: 3.5 кг. Темп стрельбы: 700 выстрелов в минуту. Емкость магазина: 30 патронов.