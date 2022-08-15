«Калашников» рассказал, как скоро российские военные получат пистолет-пулемёт нового поколения

По словам специалистов, случиться это должно уже в ближайшее время — до конца 2022 года. При этом компания-разработчик назвала свою разработку «лучшим пистолетом-пулемётом в мире на ближайшие 20 лет».

И в это вполне можно поверить: оружие оснащено телескопическим прикладом для стрельбы с левого и правого плеча, коллиматорным прицелом и инфракрасным лучом.

При этом российские войска также получат снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ). Она должна прийти на смену другому легендарному оружию — снайперской винтовке Драгунова (СВД).

Напомним, что ранее дочерняя компания «Калашникова» ZALA AERO показала образец нового беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24.