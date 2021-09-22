«Калашников» разрабатывает ружьё с искусственным интеллектом

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«Калашников» разрабатывает ружьё с искусственным интеллектомКоторое в том числе заметно улучшит боевые показатели солдат
В сети появилась информация о свежей инициативе концерна «Калашников». В рамках неё инженеры компании создают новейшее оружие, в основу которого легли алгоритмы искусственного интеллекта.
Так, нейронные сети смогут идентифицировать объекты, а также помогать в прицеливании и сопровождении цели, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного конструктора «Калашников» Сергея Уржумцева.
Отдельные элементы системы у нас уже созданы. Мы впервые продемонстрировали их, в том числе министру обороны Российской Федерации, в рамках закрытого показа на международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который недавно прошёл в Кубинке.
Сергей Уржумцев
Главный конструктор «Калашников»
Помимо всего прочего, искусственный интеллект сможет помочь бойцу в процессе стрельбы. Например, повысить вероятность и скорость поражения целей.