«Калашников» уже в апреле представит модернизированный дрон-разведчик СКАТ 350М

Опубликовано 03 апреля 2024, 05:15
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«Калашников» уже в апреле представит модернизированный дрон-разведчик СКАТ 350МЭтими аппаратами пользуется Росгвардия
Концерн «Калашников» представит модернизированный разведывательный БПЛА СКАТ 350М с 3 по 5 апреля.
Презентация дрона в составе специального комплекса, которым пользуется Росгвардия в зоне СВО, состоится с 3 по 5 апреля на выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий» в Санкт-Петербурге.
Тактико-технические характеристики аппарата заявлены следующие: размах крыла составляет 3,2 метра, максимальная скорость — 120 км/ч. Максимальное время полёта СКАТ 350М — 240 минут. Дальность действия радиолинии и видеоканала дрона — до 100 км.