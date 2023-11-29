«Калашников» запустит производство модернизированного АК-12 уже в 2023 году

Руководитель рассказал, что уже до конца 2023 года будет запущено производство модернизированного автомата АК-12. Барышников также подчеркнул, что компания наращивает объёмы производства военной продукции.

«До конца этого года мы рассчитываем приступить к производству усовершенствованного АК-12 образца 2023 года», — сообщил Андрей Барышников.