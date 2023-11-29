«Калашников» запустит производство модернизированного АК-12 уже в 2023 году

17:17, 29 ноября 2023
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«Калашников» запустит производство модернизированного АК-12 уже в 2023 годуОб этом рассказал один из руководителей концерна
В ходе работы дискуссионной площадки «Горжусь Россией» в Ростовской области организаторы показали видеозапись беседы с управляющим директором концерна «Калашников» Андреем Барышниковым.
Руководитель рассказал, что уже до конца 2023 года будет запущено производство модернизированного автомата АК-12. Барышников также подчеркнул, что компания наращивает объёмы производства военной продукции.
«До конца этого года мы рассчитываем приступить к производству усовершенствованного АК-12 образца 2023 года», — сообщил Андрей Барышников.
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