Калифорния и Google создадут фонд поддержки медиа на фоне спада отрасли

Опубликовано 22 мая 2025, 22:421 мин.
Калифорния и Google создадут фонд поддержки медиа на фоне спада отраслиКомпания выделит $ 10 млн на первый год проекта
Власти Калифорнии совместно с Google запускают фонд для поддержки новостных медиа. Проект под названием California Civic Media Fund направлен на стабилизацию отрасли, которая за последние десятилетия серьезно сократилась из-за цифровизации и доминирования крупных онлайн-платформ.
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На начальном этапе фонд получит 10 миллионов долларов от Google. Компания также готова увеличить взнос, если удастся привлечь дополнительное финансирование от государства, частных лиц или благотворительных организаций. Еще $ 10 миллионов на следующий финансовый год выделит и само правительство штата.
Фонд будет распределять средства между редакциями, а также поддерживать разработку новых инструментов на базе искусственного интеллекта для новостных организаций.
Первоначальный план предполагал более масштабную помощь — до $ 250 миллионов от Google в течение пяти лет. Однако окончательное соглашение оказалось гораздо скромнее, что вызвало критику со стороны бывших законодателей и представителей медиа.