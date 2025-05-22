Калифорния и Google создадут фонд поддержки медиа на фоне спада отрасли

На начальном этапе фонд получит 10 миллионов долларов от Google. Компания также готова увеличить взнос, если удастся привлечь дополнительное финансирование от государства, частных лиц или благотворительных организаций. Еще $ 10 миллионов на следующий финансовый год выделит и само правительство штата.

Фонд будет распределять средства между редакциями, а также поддерживать разработку новых инструментов на базе искусственного интеллекта для новостных организаций.

Первоначальный план предполагал более масштабную помощь — до $ 250 миллионов от Google в течение пяти лет. Однако окончательное соглашение оказалось гораздо скромнее, что вызвало критику со стороны бывших законодателей и представителей медиа.