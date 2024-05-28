Калининградские учёные разработали новый подход к реабилитации после инсульта

Учёные из БФУ им. Канта предложили новый метод для восстановления пациентов после ишемического инсульта, который основан на анализе их эмоционального состояния. Ишемический инсульт возникает, когда кровь перестаёт поступать к части мозга. Это самый распространённый тип инсульта, приводящий к инвалидности и требующий длительной реабилитации.

Специалисты БФУ считают, что эмоциональное состояние пациента играет важную роль в процессе выздоровления. После инсульта у пациентов часто наблюдаются депрессия, тревога и агрессия, которые могут затруднить реабилитацию. Для эффективной реабилитации необходимо учитывать как медицинские показатели, так и эмоциональное состояние пациента.

Исследование проводилось совместно с другими медицинскими учреждениями, включая Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет и Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева. Создание такого подхода является важным шагом в персонифицированной медицине.