КАМАЗ-4280 начал тестовую эксплуатацию на маршруте в Подмосковье

Испытания проводятся в условиях обычной городской эксплуатации. В течение месяца специалисты «Мострансавто» будут оценивать технические и эксплуатационные характеристики машины: от расхода топлива и устойчивости к нагрузке до удобства для пассажиров. Особое внимание уделяют эргономике салона и общей комфортабельности поездки.

КАМАЗ-4280 — автобус среднего класса, рассчитанный на 65 пассажиров, из которых 21 может ехать сидя. Салон оборудован системой кондиционирования, видеонаблюдением и USB-розетками. Также автобус адаптирован для людей с ограниченной подвижностью — внутри установлена аппарель и специальное место для инвалидной коляски с кнопкой вызова водителя.

Для водителя предусмотрено пневмосиденье с индивидуальной настройкой. В салоне установлены антивандальные кресла, несколько отопителей и зеркала с подогревом и электроприводом. Оплата проезда возможна по безналичному расчету: через банковские карты, «Стрелку», «Тройку» и социальные карты.