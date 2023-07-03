«КамАЗ» выпустит ещё три беспилотных грузовика на дороги

На трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург начали работать три новых беспилотных грузовика КамАЗ. Теперь на этом маршруте уже шесть таких автомобилей. Представители компании заявили: «Мы выполнили обещание и вывели ещё три грузовика с 1 июля. Сейчас на трассе уже шесть беспилотных автомобилей». Они также отметили, что пять из них осуществляют коммерческие перевозки, а шестой используется для тестирования технических алгоритмов и улучшения работы системы.

Беспилотные КамАЗы впервые появились на трассе М-11 14 июня. Этот эксперимент проводится в рамках программы экспериментального правового режима. На данный момент только грузовики КамАЗ участвуют в этой программе, хотя также есть отечественная компания «Сберавтотех», которая тоже занимается разработкой и скоро планирует выпустить свои беспилотные модели на трассу.

Министерство транспорта активно продвигает проект «Беспилотные логистические коридоры» как часть стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Этот проект имеет стратегическое значение и предусматривает использование технологических, организационных и бизнес-решений, которые будут опробованы в рамках экспериментального правового режима на трассе М-11. В дальнейшем эти решения будут использоваться при создании будущих транспортно-логистических коридоров. К 2030 году планируется организовать беспилотные перевозки на 19,5 тысячи километров федеральных дорог.