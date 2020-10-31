Камера с ИИ снимала голову судьи, перепутав ее с футбольным мячем

Некоторое время назад представители клуба сообщили о том, что переходят на использование камер на базе искусственного интеллекта. Предполагалось, что благодаря нововведению можно будет снимать все домашние матчи в HD-качестве. Однако задуманное пошло не по плану, ведь искусственный интеллект во время матча регулярно путал мяч с головой судьи, который располагался в 35-40 метрах от игры.

Самое обидное, что ввиду пандемии коронавирусной инфекции болельщикам было запрещено собираться на стадионах для просмотра игры вживую, поэтому трансляция была единственным шансом увидеть матч. Впоследствии инженеры «Инвернесс Каледониан» сообщили о том, что исправят этот “баг”, а сейчас вернуться к камерам, управляемым операторами.