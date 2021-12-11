Камеры на российских дорогах смогут наказывать за новые нарушения ПДД

Наука и технологии
Сегодня в 09:28
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Камеры на российских дорогах смогут наказывать за новые нарушения ПДДДля этого даже готовится новый ГОСТ
В сети появилась информация о новых возможностях, которые внедрят в дорожные камеры фотовидеофиксации. Уже совсем скоро они смогут в автоматическом режиме выписывать штрафы за опасное вождение.
Для этих целей Росстандарт и МВД готовят новый ГОСТ. Его утверждение запланировано уже на 2022 год.
Сообщается, что основной «сложностью» для ведомств является размытое определение «опасного вождения». А потому до тех пор, пока не появятся более чёткие формулировки, штрафы автомобилистам приходить не будут.
Отметим, что вместе с тем в новый ГОСТ вернётся понятие «превышение средней скорости движения». От него отказались в 2021 году, т.к. россияне нередко жаловались на незаконность такого штрафа. Новый же стандарт должен будет сформулировать это понятие и вновь ввести штрафы за такое правонарушение.
Источник: Коммерсантъ