Камеры на российских дорогах смогут наказывать за новые нарушения ПДД

Для этих целей Росстандарт и МВД готовят новый ГОСТ. Его утверждение запланировано уже на 2022 год.

Сообщается, что основной «сложностью» для ведомств является размытое определение «опасного вождения». А потому до тех пор, пока не появятся более чёткие формулировки, штрафы автомобилистам приходить не будут.

Отметим, что вместе с тем в новый ГОСТ вернётся понятие «превышение средней скорости движения». От него отказались в 2021 году, т.к. россияне нередко жаловались на незаконность такого штрафа. Новый же стандарт должен будет сформулировать это понятие и вновь ввести штрафы за такое правонарушение.