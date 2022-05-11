Канада начала вычислять хакеров, атакующих Украину

Сегодня в 17:04
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Канада начала вычислять хакеров, атакующих УкраинуИ предоставлять соответствующую информацию
Канада в лице министров иностранных дел, общественной безопасности и обороны передаёт Украине данные о кибератаках со стороны России.
Об этом заявили главы профильных ведомств: МИДа — Мелани Жоли, общественной безопасности — Марко Мендичино и обороны — Аниты Ананд. Они также сообщили о российской кибератаке на украинскую спутниковую сеть KS-SAT, совершённую 24 февраля.
«Канада также делится ценными разведданными о киберугрозах с Украиной и оказывает ей киберпомощь, стремясь укрепить защиту этой страны», — заявили министры.