Канада начала вычислять хакеров, атакующих Украину

Об этом заявили главы профильных ведомств: МИДа — Мелани Жоли, общественной безопасности — Марко Мендичино и обороны — Аниты Ананд. Они также сообщили о российской кибератаке на украинскую спутниковую сеть KS-SAT, совершённую 24 февраля.

«Канада также делится ценными разведданными о киберугрозах с Украиной и оказывает ей киберпомощь, стремясь укрепить защиту этой страны», — заявили министры.