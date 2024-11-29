Канада подала в суд на Google за манипуляции с интернет-рекламой

Бюро заявило, что подало заявку в Комиссию по конкуренции, независимый судебный орган, с требованием трех мер наказания. Во-первых, Google должна продать два своих рекламных инструмента — сервер для издателей DFP и рекламную платформу AdX. Во-вторых, компания должна заплатить штраф, размер которого составит трижды превышенную выгоду от нарушений или 3% от ее мирового дохода, если точная сумма не может быть установлена. В-третьих, Google обязаны прекратить свои антимонопольные практики.

Этот иск был подан через неделю после того, как Министерство юстиции США предложило серьезные изменения для Google, включая обязательную продажу её веб-браузера, обвиняя компанию в незаконном монополизировании поисковых систем. Alphabet, материнская компания Google, оценивается в около 2 триллионов долларов, и остаётся одной из самых дорогих компаний в мире.

В ответ на обвинения в Канаде, вице-президент Google по глобальной рекламе Дэн Тейлор заявил, что заявление канадского антимонопольного органа игнорирует существующую «интенсивную конкуренцию», утверждая, что у рекламодателей есть широкий выбор на рынке, и компания будет защищаться в суде.