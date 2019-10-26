Канада признала превосходство устаревшего советского танка над западными аналогами

”Низкий силуэт и большая 125-миллиметровая пушка Д-81ТМ позволяли ему хорошенько врезать НАТО”, — пишет официальная газета российского правительства воспоминания канадского танкового специалиста, которые были найдены на просторах специализированного форума CanadianGunNutz. Отмечается, что советский танк доставлялся с “отличным ручным электронасосом”, а беря в расчет то, что многие европейские дома отапливаются керосином, это позволило бы ему при прорыве к Ла-Маншу “кормиться с земли”.

К преимуществам Т-72 приписывают и отсутствие нужды в постоянной замене обрезиненных катков, а также наличие шлемофона с ларингофоном и термодымовой аппаратуры, благодаря которой можно распылять дизельное топливо на горячий коллектор. Примечательно, что советский танк способен запуститься спустя год простоя даже в том случае, когда боевая машина простаивала в воде. “Через час он снова был на ходу, и это просто свело меня с ума. Я очень сомневаюсь, что Leopard того времени запустился бы так, как это сделал Т-72”, — поделился эксперт.