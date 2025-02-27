Наука и технологии
Опубликовано 27 февраля 2025, 22:59
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Канада введет сбор с Google для покрытия расходов на закон о новостях

С 1 апреля
Канадский регулятор заявил, что введет сбор с Google, чтобы покрыть расходы на выполнение закона, который обязывает крупные интернет-платформы платить за размещение новостей на своих сайтах. Этот шаг происходит на фоне растущего напряжения между Канадой и США по вопросам торговли, пограничной безопасности и налога на цифровые услуги для американских технологических компаний.
Канада введет сбор с Google для покрытия расходов на закон о новостях
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Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям Канады (CRTC) объяснила, что большая часть ее работы финансируется за счет сборов с регулируемых компаний, и теперь будет взиматься дополнительная плата в рамках Закона о новостях в интернете. Этот сбор вступит в силу 1 апреля, и его размер будет меняться ежегодно, без верхнего предела.

Закон был принят в прошлом году в ответ на обеспокоенность СМИ о том, что крупные технологические компании, такие как Google, оттесняют новостные бизнесы на рынке онлайн-рекламы. Google, которая изначально не поддерживала закон, согласилась платить 100 миллионов канадских долларов в год в рамках соглашения с издателями, чтобы новостные материалы продолжали появляться в результатах поиска.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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