Канада введет сбор с Google для покрытия расходов на закон о новостях

Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям Канады (CRTC) объяснила, что большая часть ее работы финансируется за счет сборов с регулируемых компаний, и теперь будет взиматься дополнительная плата в рамках Закона о новостях в интернете. Этот сбор вступит в силу 1 апреля, и его размер будет меняться ежегодно, без верхнего предела.

Закон был принят в прошлом году в ответ на обеспокоенность СМИ о том, что крупные технологические компании, такие как Google, оттесняют новостные бизнесы на рынке онлайн-рекламы. Google, которая изначально не поддерживала закон, согласилась платить 100 миллионов канадских долларов в год в рамках соглашения с издателями, чтобы новостные материалы продолжали появляться в результатах поиска.