Наука и технологии
Опубликовано 15 декабря 2025, 22:08
1 мин.

Канада выделила $66,8 млн квантовым компаниям для конкуренции с США

Финансирование направлено на поддержку национальных стартапов
Правительство Канады предоставит до 92 миллионов канадских долларов (около 66,8 миллионов долларов США) четырём местным компаниям, работающим в сфере квантовых вычислений. Цель финансирования — помочь им масштабироваться и сохранить присутствие в стране на фоне растущей конкуренции с США.
© Ferra.ru

Средства получат компании Anyon Systems, Nord Quantique, Photonic и Xanadu Quantum Technologies. Это первый этап новой государственной программы Canadian Quantum Champions Program, общий бюджет которой составляет 334 миллиона канадских долларов.

Развитие национального сектора квантовых вычислений является частью оборонной промышленной стратегии страны. Как отмечается, квантовые технологии имеют несколько военных применений, включая криптографию, создание передовых материалов, обработку сигналов и распознавание образов для анализа угроз.

Канада обладает значительным научным потенциалом в этой области. Правительство стремится сохранить это преимущество, в то время как США активизируют программы по привлечению ведущих специалистов. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) запустило конкурс на создание практичного отказоустойчивого квантового компьютера в течение десяти лет. Три канадские компании из четырёх получателей гранта были отобраны для участия во второй фазе этой инициативы.