Канада выделила $66,8 млн квантовым компаниям для конкуренции с США

Средства получат компании Anyon Systems, Nord Quantique, Photonic и Xanadu Quantum Technologies. Это первый этап новой государственной программы Canadian Quantum Champions Program, общий бюджет которой составляет 334 миллиона канадских долларов.

Развитие национального сектора квантовых вычислений является частью оборонной промышленной стратегии страны. Как отмечается, квантовые технологии имеют несколько военных применений, включая криптографию, создание передовых материалов, обработку сигналов и распознавание образов для анализа угроз.

Канада обладает значительным научным потенциалом в этой области. Правительство стремится сохранить это преимущество, в то время как США активизируют программы по привлечению ведущих специалистов. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) запустило конкурс на создание практичного отказоустойчивого квантового компьютера в течение десяти лет. Три канадские компании из четырёх получателей гранта были отобраны для участия во второй фазе этой инициативы.