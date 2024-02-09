Канада запретила использование «тамагочи для хакеров» Flipper Zero на законодательном уровне

Опубликовано 09 февраля 2024, 09:16
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Канада запретила использование «тамагочи для хакеров» Flipper Zero на законодательном уровнеГайки закручиваются
В ответ на растущую угрозу автомобильных краж, Канада предприняла решительные шаги для борьбы с этой проблемой. В том числе через запрет на использование «хакерских» устройств, таких как Flipper Zero.
Девайс, способный копировать беспроводные сигналы для систем бесключевого доступа, теперь будет запрещен к использованию в стране в рамках усилий по борьбе с кражами автомобилей.
Отметим, что канадское правительство инвестирует $28 млн в увеличение возможностей Канадской пограничной службы (CBSA) для проведения большего количества расследований и проверок угнанных автомобилей, а также улучшения сотрудничества в области расследований и обмена разведданными с партнерами по всей Канаде и за рубежом.
Эта инициатива включает в себя исследование технологий обнаружения и использование передовых аналитических инструментов, таких как искусственный интеллект.