Канадская компания Deep Trekker представила миниатюрный подводный робот Photon

Опубликовано 06 февраля 2024, 12:00
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Канадская компания Deep Trekker представила миниатюрный подводный робот PhotonВесом в 11,6 кг
Компания Deep Trekker, известная своими подводными роботами, представила новую модель Photon. Она ориентирована на задачи подводного обследования, робот имеет компактные размеры — 481 мм в длину, 333 мм в ширину и 228 мм в высоту.
© Ferra.ru
Photon легко помещается в кейс Pelican вместе с аккумулятором, водонепроницаемым джойстиком и 150-метровым кабелем для связи с оператором на поверхности. Вес ROV составляет 11,6 кг, и он способен погружаться на глубину до 120 метров. Шесть магнитных тяговых двигателей обеспечивают свободное перемещение в любом направлении, а максимальная скорость составляет около 2,5 узла. Встроенная 4K-камера с LED-подсветкой передает видео в реальном времени на семидюймовый экран пульта.