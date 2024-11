Канадские медиа подали иск против OpenAI за нарушение авторских прав

В заявлении, опубликованном в пятницу, Torstar, Postmedia, The Globe and Mail, The Canadian Press и CBC/Radio-Canada заявили, что OpenAI незаконно использует большие объемы их материалов для обучения своих продуктов, не запрашивая разрешения и не компенсируя владельцам контента.

Иск против OpenAI стал очередным испытанием для компании, ключевым инвестором которой является Microsoft. Ранее в этом месяце предприниматель и миллиардер Илон Маск расширил свой судебный иск против OpenAI. Он обвинил компанию, а также Microsoft, в попытке монополизировать рынок генеративного искусственного интеллекта и устранить конкурентов.