Канадские медиа подали иск против OpenAI за нарушение авторских прав

Опубликовано 29 ноября 2024, 21:371 мин.
Канадские медиа подали иск против OpenAI за нарушение авторских правКомпании обвиняют OpenAI в использовании контента без разрешения
Пять крупнейших канадских медиакомпаний подали иск против компании OpenAI, разработчика ChatGPT, обвинив её в систематическом нарушении авторских прав и условий использования онлайн-контента.
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В заявлении, опубликованном в пятницу, Torstar, Postmedia, The Globe and Mail, The Canadian Press и CBC/Radio-Canada заявили, что OpenAI незаконно использует большие объемы их материалов для обучения своих продуктов, не запрашивая разрешения и не компенсируя владельцам контента.
Иск против OpenAI стал очередным испытанием для компании, ключевым инвестором которой является Microsoft. Ранее в этом месяце предприниматель и миллиардер Илон Маск расширил свой судебный иск против OpenAI. Он обвинил компанию, а также Microsoft, в попытке монополизировать рынок генеративного искусственного интеллекта и устранить конкурентов.