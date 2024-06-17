Канадские ученые научились модифицировать ферменты

Ученые из Университета Саскачевана изучают рибонуклеазы — ферменты, участвующие в передаче информации ДНК. Несмотря на схожесть строения, разные рибонуклеазы выполняют различные функции, например, защищают от инфекций или способствуют росту опухолей.

Профессор Николя Дусет и его команда научились не только различать, но и модифицировать эти ферменты.

Ученые успешно модифицировали фермент, сделав его противобактериальным и токсичным для раковых клеток. Исследование опубликовано в журнале Journal of Biological Chemistry.

Данная область исследований находится на начальном этапе, однако уже сейчас результаты показывают возможность модификации генетики, что может привести к прорывным открытиям в медицине и промышленности.