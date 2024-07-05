Канадские ученые создали катализатор для переработки углерода

Исследователи используют устройства, известные как электролизеры, для преобразования CO2 и электричества в такие продукты, как этилен и этанол. Эти углеродосодержащие молекулы можно продавать в качестве топлива или использовать в качестве сырья для производства предметов повседневного обихода, таких как пластик.

Внутри электролизера реакция преобразования происходит, когда три элемента — газ CO2, электроны и водный жидкий электролит — соединяются на поверхности твердого катализатора.

Катализатор часто состоит из меди, но может содержать и другие металлы или органические соединения, которые могут дополнительно улучшить работу системы. Его функция заключается в ускорении реакции и минимизации образования нежелательных побочных продуктов, таких как водородный газ, снижающих эффективность всего процесса.

Хотя многие команды по всему миру создали высокоэффективные катализаторы, почти все они предназначены для работы с чистым CO2. Но если углерод поступает из дымовых труб, то поток вряд ли будет чистым.