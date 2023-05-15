Канадский блогер, изучающий русский язык, не понял шутку из советского фильма

Канадский блогер, изучающий русский язык, не понял шутку из советского фильмаВозмутился шуткой из фильма о Леонида Гайдая
Канадский блогер KennethOnline, изучающий русский язык, не понял шутку из популярной советской комедии режиссёра Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», которую посмотрел вместе с русскоязычной аудиторией.
В силу сложившихся на Западе стереотипов блогер возмутился эпизодом, когда Шурик отстегал Федю с лицом, измазанным мазутом, потому представленным «чернокожим». Возмущённый KennethOnline разразился гневом по поводу того, что Федя неслучайно оказался «чернокожим», что это было сделано намеренно. «Они сделали это специально. Как иначе? *** (ужас)!» — посетовал канадец на советский фильм.
Вероятно, подписчики оказались с несколько иным чувством юмора, поэтому в комментариях блогеру указали, что фильм был снят в 1965 году, когда не только в советских, но и в западных фильмах присутствовал подобный юмор.