Канадский стартап по разработке роботов сократил штат после ухода основателей

Как сообщили в компании, сокращения затронули около 30 человек, среди которых были менеджеры, техники и сотрудники отдела маркетинга. Одним из уволенных стал и главный маркетолог Бенедикт Рид. Компания пояснила, что эти изменения необходимы для улучшения операционной эффективности и подготовки к будущему росту.

Sanctuary AI, расположенная в Ванкувере, привлекла инвестиции на сумму 140 миллионов канадских долларов (примерно 99 миллионов долларов США) в начале июля. Однако компания сталкивается с жесткой конкуренцией на рынке гуманоидных роботов.

С учетом ухода ключевых фигур и массовых сокращений, будущее Sanctuary AI остается под вопросом.