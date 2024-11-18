Канадский стартап по разработке роботов сократил штат после ухода основателей

Опубликовано 18 ноября 2024, 16:371 мин.
Канадский стартап по разработке роботов сократил штат после ухода основателейКомпания потеряла около 30 сотрудников, включая топ-менеджеров
Канадский стартап Sanctuary AI, занимающийся разработкой гуманоидных роботов, объявил о сокращении числа сотрудников после ухода своих основателей. В частности, компанию покинул генеральный директор Джорди Роуз, а также соучредитель и бывший технический директор Сюзанна Гилдерт. Роуз уже начал работу в новом стартапе Snowdrop Quantum Applications Corp.
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Как сообщили в компании, сокращения затронули около 30 человек, среди которых были менеджеры, техники и сотрудники отдела маркетинга. Одним из уволенных стал и главный маркетолог Бенедикт Рид. Компания пояснила, что эти изменения необходимы для улучшения операционной эффективности и подготовки к будущему росту.
Sanctuary AI, расположенная в Ванкувере, привлекла инвестиции на сумму 140 миллионов канадских долларов (примерно 99 миллионов долларов США) в начале июля. Однако компания сталкивается с жесткой конкуренцией на рынке гуманоидных роботов.
С учетом ухода ключевых фигур и массовых сокращений, будущее Sanctuary AI остается под вопросом.