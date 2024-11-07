Канадское правительство потребовало закрыть офисы компании TikTok в стране

Министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань заявил, что решение было принято после национальной безопасности проверки компании ByteDance, китайского владельца TikTok. В ходе проверки были собраны данные и доказательства, которые подтвердили риски для безопасности.

Шампань пояснил, что решение об ограничениях было принято на основе рекомендаций канадских органов безопасности и разведки. Он добавил, что шаг направлен на устранение угроз, которые представляют операции компании в Канаде.

В ответ на решение TikTok заявила, что намерена обжаловать его в суде. Представители компании выразили обеспокоенность, заявив, что закрытие офисов приведет к утрате сотен рабочих мест. Тем не менее, TikTok пообещала, что сама платформа останется доступной для канадских пользователей и создателей контента.