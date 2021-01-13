Канал Трампа на YouTube временно заблокирован

Информацией, ссылаясь на слова представителей компании, поделились в CNN. Сообщается, что минимальный срок действия блокировки составляет семь дней, однако впоследствии его могут и продлить. Как отметили в YouTube, они удалили опубликованное на канале Трампа видео, так как оно “разжигало насилие”. Также на канал было наложено ограничение на публикацию новых роликов и запуск прямых эфиров сроком на неделю. Помимо прочего YouTube запретит пользователям оставлять комментарии под видео на канале американского лидера.

Вопрос о продлении блокировки канала Трампа будет поднят представителями YouTube через семь дней.