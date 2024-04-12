Кандидат в мэры Лондона раздаст горожанам по 100 фунтов стерлингов в токене LONDON

Опубликовано 12 апреля 2024, 03:10
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Кандидат в мэры Лондона раздаст горожанам по 100 фунтов стерлингов в токене LONDONЧто-то вроде городской валюты, но не только
Кандидат в мэры Лондона и бывший банкир Брайан Роуз пообещал в случае победы раздать всем горожанам по новому токену LONDON стоимостью 100 фунтов стерлингов.
Роуз заявил, что сделает LONDON чем-то внутренней городской криптовалюты, которая будет котироваться на всех ведущих платформах. Поэтому новым активом можно будет расплачиваться в общественном транспорте, рассчитываться по муниципальным счетам, на парковках и т.д.
Кроме того, кандидат в мэры британской столицы пообещал предоставить «лондонцам реальную связь со своими деньгами». Благодаря этому жители города смогут торговать этой монетой, копить и многое другое.
«Монета LONDON предоставит лондонцам реальную связь со своими деньгами. Они смогут хранить её, зарабатывать на ней, копить, торговать ею, стейкать — прямо со своих телефонов благодаря DeFi-протоколам», — заявил Роуз.