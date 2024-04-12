Кандидат в мэры Лондона раздаст горожанам по 100 фунтов стерлингов в токене LONDON

Роуз заявил, что сделает LONDON чем-то внутренней городской криптовалюты, которая будет котироваться на всех ведущих платформах. Поэтому новым активом можно будет расплачиваться в общественном транспорте, рассчитываться по муниципальным счетам, на парковках и т.д.

Кроме того, кандидат в мэры британской столицы пообещал предоставить «лондонцам реальную связь со своими деньгами». Благодаря этому жители города смогут торговать этой монетой, копить и многое другое.

«Монета LONDON предоставит лондонцам реальную связь со своими деньгами. Они смогут хранить её, зарабатывать на ней, копить, торговать ею, стейкать — прямо со своих телефонов благодаря DeFi-протоколам», — заявил Роуз.