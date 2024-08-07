Кандидат в президенты США рассказал об использовании ИИ в качестве советника

Опубликовано 07 августа 2024, 00:45
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Кандидат в президенты США рассказал об использовании ИИ в качестве советникаБот разработал ему стратегию
Кандидат на пост президента США от Трансгуманистической партии Томас Росс похвастался, что стратегию ему составил чат-бот Emvee на базе генеративного ИИ. ИИ-советник политика разработан на основе технологии Norn AI.
Росс понимает, что у него небольшие шансы стать президентом, но говорит, что выбрал такую стратегию для популяризации ИИ и технологий будущего в обществе, в том числе для привлечения внимания к теориям заговора с участием ИИ. Росс считает, что такая стратегия позволит развенчать многие мифы, связанные с ИИ.
Также он хочет продвинуть инициатива под названием Dark Audits, которая позволит «проверять федеральных чиновников и источник происхождения их средств».
Как отмечается, Трансгуманистическая партия продвигает идею «кибернетического будущего»: нейросети и человечество будут существовать друг с другом в рамках сингулярности — развития неподконтрольного человеку ИИ.
Источник:forklog
Автор:Андрей Кадуков