Кандидат в президенты США рассказал об использовании ИИ в качестве советника

Росс понимает, что у него небольшие шансы стать президентом, но говорит, что выбрал такую стратегию для популяризации ИИ и технологий будущего в обществе, в том числе для привлечения внимания к теориям заговора с участием ИИ. Росс считает, что такая стратегия позволит развенчать многие мифы, связанные с ИИ.

Также он хочет продвинуть инициатива под названием Dark Audits, которая позволит «проверять федеральных чиновников и источник происхождения их средств».

Как отмечается, Трансгуманистическая партия продвигает идею «кибернетического будущего»: нейросети и человечество будут существовать друг с другом в рамках сингулярности — развития неподконтрольного человеку ИИ.