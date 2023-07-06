Kandinsky расширит свои возможности в ближайшее время

Сбер активно разрабатывает свою нейросеть Kandinsky и скоро представит её обновлённую версию. Об этом сообщил Александр Ведяхин, высокопоставленный сотрудник банка, в рамках Финансового конгресса Банка России.

По словам Ведяхина, новая версия нейросети Kandinsky предоставит пользователям больше возможностей для работы с изображениями и значительно повысит качество их создания.

Одновременно с этим, нейросеть сохранит все преимущества предыдущей версии, включая возможность комбинировать несколько рисунков, создавать бесконечные полотна, дополнять недостающие элементы изображения и другие полезные функции.

Нейросеть Kandinsky 2.1 стала самой быстрорастущей в мире, привлекла 1 миллион пользователей всего за четыре дня после выхода. За три месяца с её помощью было создано более 70 миллионов изображений.

Разработку и обучение нейросети провели исследователи Sber AI при поддержке учёных из Института искусственного интеллекта, AIRI, на основе совместного набора данных Sber AI и SberDevices.

Оценить возможности нейросети можно на специальной промостранице модели, на платформе Fusion Brain, в Telegram-боте, а также с помощью команды «Запусти художника» на умных устройствах Sber, в мобильном приложении Салют и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и наборов данных DataHub.