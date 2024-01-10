Кант-бот: нейросеть, способная обсудить философию

Кант-бот способен вести диалоги на темы, касающиеся философии, этики и современности, опираясь на тексты и идеи Иммануила Канта. Он может рассказать о фундаментальных принципах философии Канта и дать свои ответы на сложные вопросы.

Владимир Савинов, научный сотрудник БФУ, пояснил, что "Кант-бот" основан на большой языковой модели, обученной на текстах Канта на русском, немецком и английском языках. Это позволяет боту давать глубокие и философски обоснованные ответы на вопросы.

Кант-бот уже дал свои интерпретации понятий времени, пространства и счастья, описывая их через призму философских идей Канта. Нейросеть показала умение анализировать и объяснять понятия, демонстрируя понимание темных и сложных концепций. Создатели уверены, что это новое технологическое достижение привнесет новый уровень дискуссий и понимания философии.