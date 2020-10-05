Капча Яндекса проверит грамотность пользователей

Яндекс изменил систему подбора слов для ввода в капче с учетом наиболее часто встречающихся у пользователей ошибок, сообщается в пресс-релизе компании. При этом изменения будут активны лишь в течение ближайших двух дней: 5 и 6 сентября 2020 года, после чего капча “вернется” в свое прежнее состояние. В числе наиболее часто встречающихся ошибок, вошедших в проверочный “словарь”, вошли слова: “джентльмен”, “агентство”, “антенна”, и т.д.