Наука и технологии
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Капча Яндекса проверит грамотность пользователей
Интересная задумка, которая, увы, будет активна не так уж и долго
Как стало известно, ко Дню учителя Яндекс решил запустить сразу несколько проектов. Помимо новых бесплатных возможностей для школ и учителей, российская компания решила изменить собственную капчу, которая в течение нескольких дней будет проверять грамотность пользователей.
Яндекс изменил систему подбора слов для ввода в капче с учетом наиболее часто встречающихся у пользователей ошибок, сообщается в пресс-релизе компании. При этом изменения будут активны лишь в течение ближайших двух дней: 5 и 6 сентября 2020 года, после чего капча “вернется” в свое прежнее состояние. В числе наиболее часто встречающихся ошибок, вошедших в проверочный “словарь”, вошли слова: “джентльмен”, “агентство”, “антенна”, и т.д.
Отметим, что вместе с тем, Яндекс также предлагает школам получить неограниченное количество почтовых ящиков в Яндекс.Почте 360 совершенно бесплатно. Данный набор представляет из себя перечень сервисов, объединяющих несколько функций: почту, облачное хранилище, календарь, мессенджер, заметки и т.д.