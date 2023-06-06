Капитализация компании Илона Маска Neuralink достигла $5 млрд

Ещё недавно Neuralink оценивалась в $2 млрд, и тогда Маск смог привлечь для финансирования своего стартапа $205 млн. Но после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило Neuralink испытывать импланты на людях, инвесторы начали охотнее вкладывать деньги в компанию.

Оценка стоимости Neuralink рассчитана на основании итогов частных торгов акциями компании. Известно, что стартап предлагал акции по цене $55 за единицу и то, что в инвесторы в основном — сотрудники и ряд партнёров, поэтому нельзя однозначно утверждать, что стоимость Neuralink составляет заявленную сумму.