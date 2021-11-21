Капитан ВМС США объяснил беспомощность американских авианосцев перед российским вооружением

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Капитан ВМС США объяснил беспомощность американских авианосцев перед российским вооружениемВсе дело в дальности полетов бомбардировщиков
На данный момент возможности американских боевых кораблей не позволяют им наносить удары по целям на берегу при наличии оборонных сил, объяснил Хендрикс. Он заверил, что США необходимо увеличить дальность нанесения ударов, чтобы конкурировать с Китаем и Россией.
В настоящее время и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям
Джерри Хендрикс
Капитан ВМС США
Он добавил, что они не могут приближаться к берегу ближе 1800 километров, что делает их недоступными для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18.
По мнению Хендрикса, если в ближайшее время на палубах авианосцев не появятся пилотируемые или беспилотные самолеты дальнего радиуса полета, то авианосные ударные группировки не смогут оказать значительного влияния на сдерживание России и Китая.
Источник: Wall Street Journal