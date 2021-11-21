Капитан ВМС США объяснил беспомощность американских авианосцев перед российским вооружением

Он добавил, что они не могут приближаться к берегу ближе 1800 километров, что делает их недоступными для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18.



По мнению Хендрикса, если в ближайшее время на палубах авианосцев не появятся пилотируемые или беспилотные самолеты дальнего радиуса полета, то авианосные ударные группировки не смогут оказать значительного влияния на сдерживание России и Китая.