Карбоновые нанотрубки помогут в поиске экзопланет с признаками жизни

Карбоновые нанотрубки, представляющие собой вертикально растущие многослойные трубочки, поглощают почти весь свет, что позволяет снизить уровень побочного света и улучшить чувствительность наблюдений. Эти нанотрубки будут использоваться в коронографах для блокировки лишнего света и повышения точности изображений экзопланет.

Кроме того, Advanced Nanophotonics разработала технологию покрытия зеркал карбонными нанотрубками, что позволяет минимизировать искажения и улучшить качество наблюдений. Эта технология уже применяется в космических миссиях и проектах на Земле, таких как улучшение работы телескопов и создание новых инструментов для анализа атмосферных газов.