Карбоновые нанотрубки помогут в поиске экзопланет с признаками жизни

Опубликовано 04 сентября 2024, 08:151 мин.
Карбоновые нанотрубки помогут в поиске экзопланет с признаками жизниНовая технология от NASA улучшит наблюдения за далекими мирами
Материал на основе карбоновых нанотрубок, разработанный NASA, станет ключом к поиску экзопланет, которые могут поддерживать жизнь. Разработанный в 2007 году командой под руководством Джона Хагопяна и Стефани Гетти, этот материал сейчас готовится к применению на будущей обсерватории Habitable Worlds Observatory (HWO), предназначенной для поиска признаков жизни на планетах, вращающихся вокруг других звезд.
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Карбоновые нанотрубки, представляющие собой вертикально растущие многослойные трубочки, поглощают почти весь свет, что позволяет снизить уровень побочного света и улучшить чувствительность наблюдений. Эти нанотрубки будут использоваться в коронографах для блокировки лишнего света и повышения точности изображений экзопланет.
Кроме того, Advanced Nanophotonics разработала технологию покрытия зеркал карбонными нанотрубками, что позволяет минимизировать искажения и улучшить качество наблюдений. Эта технология уже применяется в космических миссиях и проектах на Земле, таких как улучшение работы телескопов и создание новых инструментов для анализа атмосферных газов.