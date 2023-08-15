Кардиохирург рассказал о самом передовом методе лечения сосудов ног

При лечении проблем с артериями ног применяют передовой метод — гибридные операции, где сотрудничают эксперты по эндоваскулярной и открытой кардиохирургии. Эндоваскулярная хирургия — это менее вмешательствующий метод лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Врач вводит специальный катетер через небольшой укол в коже, избегая необходимости хирургических вмешательств.

С другой стороны, открытая хирургия включает разрез тканей для проведения операции и является более инвазивной процедурой. Главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Б. В. Петровского, Иван Винокуров, подчеркнул, что гибридный подход эффективно используется, например, при поражении артерий в области таза и бедра. В случаях, когда стентирование через эндоваскулярный метод становится невозможным, гибридная операция обеспечивает доступ для врачей.

По словам Винокурова, гибридные операции имеют преимущество для пациентов: они менее травматичны, требуют меньше анестезии и обеспечивают более быстрое восстановление по сравнению с традиционной открытой хирургией.