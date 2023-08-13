Кардиолог дал экспертную оценку «прививке от гипертонии»

Препарат «Зилебезиран», который снижает давление на полгода с помощью одной дозы, возможно, не будет широко распространён из-за высокой стоимости и эффективности уже существующей терапии. Этой точкой зрения поделился врач-кардиолог Вадим Закиев из Российского геронтологического научно-клинического центра.

Исследования лекарства «Зилебезиран» в первой фазе клинических испытаний показали, что одна инъекция снижает верхнее давление у пациентов на 10-20 мм рт. ст. на шесть месяцев. Основа препарата — матричная РНК, которая блокирует ген, отвечающий за белок ангиотензиногена, который повышает давление. Однако уже существует похожий препарат «Инклисиран», который работает по аналогичному принципу.

Хотя новый препарат может иметь меньше побочных эффектов, так как он направлен на основную причину повышенного давления, его стоимость и польза вызывают сомнения. Врачи высказывают опасения, что «Зилебезиран» может вызвать слишком низкое давление, и безопасность такой терапии требует дополнительных исследований, которые могут занять около десяти лет.