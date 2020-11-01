Кардиолог рассказала, сколько алкоголя в день можно выпить

Поэтому специалисты рекомендуют употреблять женщинам не больше одного алкогольного напитка в день, тогда как мужчинам можно ограничиться двумя напитками в день. ”Если вы превысите это значение, вы потеряете пользу и обменяете ее на вред”, — отметила врач.

Тем самым специалист решила высказаться по поводу материала издания Американского кардиологического колледжа, в котором сообщается о том, что мужчины могут снизить вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 21% за счет употребления 14 бокалов вина в неделю, тогда как у женщин эта доза составляет семь бокалов вина. Гилстрап заключила, что не рекомендует употреблять алкоголь для здоровья.

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